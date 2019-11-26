Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi
|26 Kasım 2019 16:51
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara
yapılan konuşmalara yer verildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı."
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