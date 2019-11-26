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Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi
 26 Kasım 2019 16:51
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Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı."


Jandarmanın keskin nişancıları yarıştı
DHA
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