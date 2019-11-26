Deniz Kuvvetleri mühendis ve öğretmen eğitimine katılacaklar açıklandı
|26 Kasım 2019 17:03
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına alınacak mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar için katılış ve kayıt ilanı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan mühendis ve öğretmen sınıfı muvazzaf subay temini seçim ve değerlendirme aşamalarının tamamlandığı ve adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden detaylı bilgi edinebileceği belirtildi.
Kayıt hakkı kazanan adayların eğitimlerine 9 Aralık'tan itibaren Heybeliada'daki Subay Yetiştirme Okul Komutanlığında başlayacağı kaydedilen açıklamada, sınav aşamalarında başarılı olan ancak kontenjana giremeyen adaylara, kayıt hakkı kazanan adayların katılış durumuna göre 10-11 Aralık'ta telefonla bilgi verileceği aktarıldı.
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