MEB'den iki ile iş garantili tarım lisesi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Milli Eğitim Bakanlığının Konya ve Tokat'a iş garantili yeni nesil tarım lisesi açılmasını onayladığını açıkladı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında "Eğitim Projeleri Protokolü" imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, eğitim projeleri protokolünün öğretim üyelerinin okullarda ders vermesi, BİLSEM'de eğitim gören özel yetenekli öğrencilerin daha iyi yetişmeleri için üniversiteyle iş birliği ve meslek lisesinin kimya laboratuvarını aktif hale getirilmesini kapsadığını kaydetti. Müdür Küçükali, ayrıca konuşmasında Konya ve Tokat olmak üzere iki ile iş garantili yeni nesil tarım lisesi açılmasını Milli Eğitim Bakanlığının onayladığını belirterek, "İnşallah kısa süre içerisinde tarım lisesi Tokat'ımıza kazandırılacak. Tarım memleketi olan Tokat'ımızın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Sayın Rektörümüz, Bakan Yardımcımızın gayretleriyle bunu gerçekleştirmiş olacağız.'' dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, tüm kamu kuruluşları ile çok güzel iş birliği çalışmaları olduğuna dikkat çekerek, "Bu protokollerle beraber kampüsümüzde Spor Lisesi ve Tarım Lisesinin açılması, uzaktan eğitimle öğretmenlerimize şubat ayından itibaren tezsiz yüksek lisans protokolü düşünüyoruz. Biz üniversite olarak bürokrasiyi en aza indirmeyi düşünüyoruz. Öğretim üyelerimizin birim amirlerine bilgi vermeleri halinde ders vereceklerdir. Bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından "Eğitim Projeleri Protokolleri" imzaladı.