1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den iki ile iş garantili tarım lisesi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Milli Eğitim Bakanlığının Konya ve Tokat'a iş garantili yeni nesil tarım lisesi açılmasını onayladığını açıkladı
 26 Kasım 2019 17:15
Yazdır
MEB'den iki ile iş garantili tarım lisesi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Milli Eğitim Bakanlığının Konya ve Tokat'a iş garantili yeni nesil tarım lisesi açılmasını onayladığını açıkladı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında "Eğitim Projeleri Protokolü" imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, eğitim projeleri protokolünün öğretim üyelerinin okullarda ders vermesi, BİLSEM'de eğitim gören özel yetenekli öğrencilerin daha iyi yetişmeleri için üniversiteyle iş birliği ve meslek lisesinin kimya laboratuvarını aktif hale getirilmesini kapsadığını kaydetti. Müdür Küçükali, ayrıca konuşmasında Konya ve Tokat olmak üzere iki ile iş garantili yeni nesil tarım lisesi açılmasını Milli Eğitim Bakanlığının onayladığını belirterek, "İnşallah kısa süre içerisinde tarım lisesi Tokat'ımıza kazandırılacak. Tarım memleketi olan Tokat'ımızın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Sayın Rektörümüz, Bakan Yardımcımızın gayretleriyle bunu gerçekleştirmiş olacağız.'' dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, tüm kamu kuruluşları ile çok güzel iş birliği çalışmaları olduğuna dikkat çekerek, "Bu protokollerle beraber kampüsümüzde Spor Lisesi ve Tarım Lisesinin açılması, uzaktan eğitimle öğretmenlerimize şubat ayından itibaren tezsiz yüksek lisans protokolü düşünüyoruz. Biz üniversite olarak bürokrasiyi en aza indirmeyi düşünüyoruz. Öğretim üyelerimizin birim amirlerine bilgi vermeleri halinde ders vereceklerdir. Bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından "Eğitim Projeleri Protokolleri" imzaladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, spor liselerini yeniden yapılandırıyor
26 Kasım 2019 17:31		 MEB, 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayımladı
26 Kasım 2019 15:41
Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
25 Kasım 2019 13:47		 MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının kazananları belli oldu
25 Kasım 2019 13:22
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
25 Kasım 2019 11:05		 Mesleki eğitimde, 4 alanda yaşanan önemli değişim
25 Kasım 2019 00:11
İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak
24 Kasım 2019 10:35		 '58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27
MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi
23 Kasım 2019 11:36		 MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
22 Kasım 2019 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - BM'den iklim değişikliği uyarısı18:51 - Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü18:46 - Bu şehirde ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler18:40 - İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler Genel Kurul'da18:36 - İstanbul'u bekleyen tehlike! Son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde18:29 - Simülasyonlu KPSS 2019/2 robotu yayında18:25 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - 'CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu, milletimizden özür dilemeli'18:07 - Bursa Emniyeti'nde atamalar belli oldu17:57 - Rusya: S-400'lerin üçüncü teslimatı 2020'de
17:47 - 5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı17:45 - İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye krizi geride bıraktı17:41 - Sarar, yüzde 20 küçülmeye gidecek17:37 - Karabük Valiliğinden 'imam' açıklaması17:36 - Soner Yalçın, kitabında 8 kez intihal yapmış!17:31 - MEB, spor liselerini yeniden yapılandırıyor17:27 - Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı17:26 - 2 bin 313 sözleşmeli personel alımı için yarın son gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
İhtiyaç kredisinde rekor indirim!
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personel sonuçlarını açıklamayan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 4
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
nikola kalinic 1
şu an çalan şarkı 2
euroleague fantasy challenge 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 2
concorde yanılımı 3
islam slimani 2
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam