Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438 liradan işlem gördü
|26 Kasım 2019 17:24
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 269 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|268,90
|269,10
|268,80
|269,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.772,00
|1.793,00
|1.771,00
|1.792,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|245,00
|249,00
|245,00
|249,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.732,00
|1.752,00
|1.731,00
|1.751,00
|Yarım Ziynet
|866,00
|876,00
|866,00
|876,00
|Çeyrek Ziynet
|433,00
|438,00
|435,00
|438,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Kasım 2019 18:25
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Kasım 2019 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Kasım 2019 12:41
|Gün ortası döviz fiyatları
26 Kasım 2019 12:06
|Gram altın 269 lira seviyelerinde
26 Kasım 2019 11:16
|Borsa, güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:14
|Dolar güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:12
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Kasım 2019 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Kasım 2019 17:34
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Kasım 2019 17:08