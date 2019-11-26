Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak
|26 Kasım 2019 17:27
|Yazdır
Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı.
Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek.
Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bu şehirde ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler
26 Kasım 2019 18:46
|İstanbul'u bekleyen tehlike! Son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
26 Kasım 2019 18:36
|'Ulaşım kamu hizmeti' dedi, yıllık zararı açıkladı
26 Kasım 2019 17:19
|Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
26 Kasım 2019 15:58
|Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi
26 Kasım 2019 15:19
|Milli patatesler, özel sektöre devredildi
26 Kasım 2019 14:26
|Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
26 Kasım 2019 14:05
|Kutladığı son öğretmenler günü oldu
26 Kasım 2019 13:53
|Metrobüs durağında şaşırtan asansör
26 Kasım 2019 13:21
|Birleştirilmiş sınıfta zorlu ilkokul eğitimi
26 Kasım 2019 13:04