2 bin 313 sözleşmeli personel alımı için yarın son gün
Çalışma Bakanlığı'nın 2 bin 313 kişilik sözleşmeli personel alımına başvurular yarın sona erecek
|26 Kasım 2019 17:26
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 313 personel alacağını ilan etmişti.
ÖSYM de 2019/6 tercih kılavuzu yayımlayarak tercihleri almaya başladı. Tercihler yarın saat 23.59 itibariyle sona erecek.
Başvuru yapacak adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını yapması gerekiyor.
2 bin 313 kişilik sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylara özel hazırlanan 2019/6 KPSS robotu için TIKLAYINIZ
Adayların memurlar.net formundaki değerlendirmeleri içinTIKLAYINIZKPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?
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