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MEB, spor liselerini yeniden yapılandırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, spor liselerini yeniden yapılandırdığını duyurdu.
 26 Kasım 2019 17:31
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MEB, spor liselerini yeniden yapılandırıyor

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde

Spor Liselerimizi yeniden yapılandırıyoruz.

Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, 2023 Eğitim Vizyonumuz doğrultusunda başlatılan çalışmaları değerlendirmek için okul müdürlerimizle bir araya geldi.
Memurlar.Net
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