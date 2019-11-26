Soner Yalçın, kitabında 8 kez intihal yapmış!
|26 Kasım 2019 17:36
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Gazeteci-Yazar Ayşe Bereket, Twitter hesabından Soner Yalçın'ın kitabında, kendi yazdığı GDO hakkındaki yazılardan alıntılar tespit ettiğini duyurdu.
Ayşe Bereket, "Soner Yalçın'ın Saklı Seçilmişler kitabında, şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla, 2012-2017 arasında yazdığım ve kendi blogumun yanı sıra yazarı olduğum Yeşil Gazete'de de yayınlanan sekiz GDO yazımdan intihal var" dedi.
Bereket, Twitter hesabından kendi yazdığı yazı ile Soner Yalçın'ın kitabındaki benzer ifadeleri gösteren görselleri de paylaştı.
Soner Yalçının Saklı Seçilmişler kitabında, şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla, 2012-2017 arasında yazdığım ve kendi blogumun yanı sıra yazarı olduğum @yesilgazete de de yayınlanan 8 GDO yazımdan intihal var. Aşağıdaki örneklerden sadece biri. #İntihal #GDO pic.twitter.com/OQf1etmJwBAyse Bereket (@aysebereket) November 26, 2019
Bereket, sosyal medyada kitaptan ve kendi makalelerinden bölümler paylaşırken, metinler arasındaki benzerlik dikkat çekti.
Yeşil Gazete yazarı, "Soner Yalçın'ın Saklı Seçilmişler kitabında, şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla, 2012-2017 arasında yazdığım ve kendi blogumun yanı sıra yazarı olduğum Yeşil Gazete'de de yayınlanan 8 GDO yazımdan intihal var. Aşağıdaki örneklerden sadece biri." notu ile iddiasına konu metinleri karşılaştırdı.
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