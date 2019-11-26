Sarar, yüzde 20 küçülmeye gidecek

Türkiye'de hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden SARAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, küçülmenin de ayıp olmadığı yorumunda bulundu.

"Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz, niye küçülüyoruz? Bunun sebebi şu; emekli işçiler var bizde çalışan, onları çıkartıyoruz, onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz" diyen Sarar markaya ait bazı mağazaların kapatılmasıyla ilgili de 'kirası pahalı olan yerlerden çıkmaktan ibaret olduğunu' kaydetti.

İşçilere yönelik yazısı medyada yer almıştı

Türkiye ile yurt dışında 200'den fazla mağazası bulunan SARAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın çalışanlarına toplu işten çıkarmalar olacağını ifade eden yazısı medyada yer almıştı. Haberde, Cemalettin Sarar imzası ile çalışanlara gönderilen yazıda, "İşçilik maliyetlerimiz ile genel giderlerimizin fazlalığı ve ihracat siparişlerimizde yaşanan düşüşler sebebiyle maliyetlerimizin artması, yapılan üretimin ve siparişlerin azalmış olması karşısında ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile üretim yapmayı ekonomik olarak sürdürebilmemiz mümkün görünmemektedir" ifadelerinin yer aldığı kaydedilmişti.

Tazminatlar toplu ödenmeyecek

"Bugüne kadar bütün şartlarımızı zorlayarak bu noktaya geldik" denen yazıda, yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe, personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler, makine bakım kadrolarından personel azaltımına gidileceği duyurulmuş ve işten çıkarmalarda önceliğin, kendi isteği ile işten ayrılmak isteyenlere verileceği belirtilmişti.

Yazıda kıdem ve ihbar tazminatlarının toplu ödenmeyeceği de belirtilerek, "İlk taksit 10 bin TL ve takip eden taksitler 5 bin TL'den az olmamak üzere toplam 6 taksitte ödenebilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereği yapılan toplu çıkışlarda çıkan personel İŞKUR'un işsizlik maaşından faydalanılabilecektir" denmişti.