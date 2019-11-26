Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı
|26 Kasım 2019 18:25
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile madencilik oldu.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altında gün sonu fiyatları
26 Kasım 2019 17:24
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Kasım 2019 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
26 Kasım 2019 12:41
|Gün ortası döviz fiyatları
26 Kasım 2019 12:06
|Gram altın 269 lira seviyelerinde
26 Kasım 2019 11:16
|Borsa, güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:14
|Dolar güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:12
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Kasım 2019 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Kasım 2019 17:34
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Kasım 2019 17:08