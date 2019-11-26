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Simülasyonlu KPSS 2019/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2019/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 3 ila 12 Aralık tarihleri arasında alınacak. Toplamda 1749 kontenjan için tercih alınacak.
 26 Kasım 2019 18:29
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Simülasyonlu KPSS 2019/2 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2019/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 3 ila 12 Aralık tarihleri arasında alınacak. Toplamda 1749 kontenjan için tercih alınacak.

KPSS ROBOTU

Tercihte bulunacak adaylar, https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2019/2/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN

Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

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KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
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