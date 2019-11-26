1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler Genel Kurul'da

Genel Kurulda bugün, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak
 26 Kasım 2019 18:40
Yazdır
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda bugün, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, 4 bölüm halinde temel kanun olarak görüşülecek.

Teklifin görüşmeleri 28 Kasım Perşembe günü tamamlanamazsa, Genel Kurul, 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri de çalışacak.

Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konularda bazı düzenlemeler yapılacak.

2'nci sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak sınavlarda başarılı olanların komiser yardımcısı olabilmesine imkan sağlanacak.

Emniyet teşkilatı personelinden, terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan ya da alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içinde personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası ise 322 liradan 1000 liraya çıkarılacak.

Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla da düzenleme yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde de standart sağlanacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.

Ad ve soyadı değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanı'na bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "2013 yılında Osmanlı arşivlerinin taşındığı Kağıthane'deki bina ve bölgesiyle" ilgili; HDP'nin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan ekonomik zorluklarla" ilgili; CHP'nin "öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla" ilgili Meclis araştırma önergeleri kabul edilmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplandı
26 Kasım 2019 15:55		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
24 Kasım 2019 11:23
Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
21 Kasım 2019 18:54		 TBMM'de gündem, Tank Palet Fabrikası
21 Kasım 2019 16:21
TBMM Genel Kurulu toplandı
21 Kasım 2019 15:01		 TBMM'nin gündemi çocuk hakları
20 Kasım 2019 16:09
AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda
20 Kasım 2019 15:20		 TBMM Genel Kurulu toplandı
20 Kasım 2019 15:10
Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
19 Kasım 2019 17:29		 TBMM Genel Kurulu toplandı
19 Kasım 2019 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - BM'den iklim değişikliği uyarısı18:51 - Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü18:46 - Bu şehirde ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler18:40 - İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler Genel Kurul'da18:36 - İstanbul'u bekleyen tehlike! Son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde18:29 - Simülasyonlu KPSS 2019/2 robotu yayında18:25 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - 'CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu, milletimizden özür dilemeli'18:07 - Bursa Emniyeti'nde atamalar belli oldu17:57 - Rusya: S-400'lerin üçüncü teslimatı 2020'de
17:47 - 5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı17:45 - İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye krizi geride bıraktı17:41 - Sarar, yüzde 20 küçülmeye gidecek17:37 - Karabük Valiliğinden 'imam' açıklaması17:36 - Soner Yalçın, kitabında 8 kez intihal yapmış!17:31 - MEB, spor liselerini yeniden yapılandırıyor17:27 - Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı17:26 - 2 bin 313 sözleşmeli personel alımı için yarın son gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
İhtiyaç kredisinde rekor indirim!
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personel sonuçlarını açıklamayan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 2
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
islam slimani 2
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 4
ekrem imamoğlu 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
concorde yanılımı 3
the irishman 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam