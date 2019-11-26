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Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul'da faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim yaptı.
 26 Kasım 2019 19:24
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Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim

Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 ilde başlatılan 'ürün bazlı' gıda denetimlerinin bugünkü ayağı süt ve süt ürünleri oldu. Türkiye çapında yapılan denetimlere toplam 758 denetçi katıldı. İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir süt ve süt ürünleri fabrikasını aniden denetlemeye gelen ekiplere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da eşlik etti. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve süt ve süt ürünlerinin oda içerisindeki sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, gerekli incelemeleri yapmak üzere süt ve süt ürünlerinden numuneler aldı.

DIŞARDAN SÜT ALMAYIN

Açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz, "Dün itibariyle başlayan ürün bazlı denetimlerimiz, ilimizde süt ve süt ürünleri üreten işlemlerde devam ediyor. Bugün bu fabrikada sütün geçtiği tüm işlemleri yerinde inceledik ve gerekli numuneleri almış bulunmaktayız. Geleceğimiz için süt çok önemli. Vatandaşlara uyarımız süt bizim için nasıl hayati öneme sahip bir ürün ise zararlı mikroorganizmaların üremesi içinde elverişli bir ortam sunuyor. Vatandaşlarımız sokakta satılan sütü almamalarını öneriyoruz. Vatandaşta yanlış bir algı var tesislerde üretilen sütlerin raf ömürleri uzun diye katkı maddesi olduğu düşünülüyor. Ancak bu konuda yanlış algı var. 2019 yılında 226 tane süt ve süt ürünü işletmesine 556 tane denetim gerçekleştirdik. Ve her denetimde örnekler alınarak gerekli incelemeler yapıldı. Raf ömrünün uzun olması homojen ve steril ortam yapıldığı için raf ömrü uzun oluyor. Yoğurt veya ayrana katkı maddesi katıldığını tespit ettiğimiz zaman 23 bin TL para cezası kesilip ifşa ediyoruz" diye konuştu.
DHA
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