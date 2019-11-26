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Önemli iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

CNN TÜRK yayınına katılan Gazeteci Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin CHP yönetimi tarafından partiye çağrılacağını söyledi.
 26 Kasım 2019 19:33
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Önemli iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

Gazeteci Saygı Öztürk, CNN TÜRK yayınında aldığı bir kulis bilgisini paylaştı. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu ile belki görüşme olamayacaktır ama, Muharrem İnce'den bu çete suçlamasının muhatabı olan parti yönetimindeki isimlerin kimler olduğu sorulacaktır. Kendisi davet edilecektir yani bunu kesin olarak söylüyorum. Aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. Kulis bilgisi ama sağlam bilgi.

Belki bugün yarın olmaz da konu biraz küllendikten sonra olur. Neden? Çünkü CHP içerisinde de sonuçta parti yönetiminde 17-18 kişi var, bunların hepsi şu anda zan altındadır. İddia yenilir yutulur bir iddia değildir. 'Çete, çetenin yaptığı işler.' Dolayısıyla sayın Muharrem İnce zaten dinlenecek bu konuda hem Muharrem Bey'in iddiası önemli hem de partideki insanların zan altında kalması önemli. Muharrem Bey de mutlaka elinde bir takım bilgi, belge, bir takım duyumlar olmasa böyle bir iddiada zaten bulunmazdı. O yüzden CHP Genel Başkanı ile değil, en azından belki orada bir komisyon kurulup bu konu ile ilgili de Muharrem Bey'in mutlaka bilgisine başvurulabilir.
Memurlar.Net
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