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Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş

İzmir'de kilo vermesine rağmen vücudu şişen ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın vücudundan 20 kilogramlık kitle çıkarıldı.
 26 Kasım 2019 19:48
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Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Tunç Demirel'in karnından 20 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Konak ilçesinde yaşayan emekli 53 yaşındaki Tunç Demirel'in son bir yılda 20 kilogram zayıflamasına rağmen karnındaki şişkinlik bir türlü inmedi.

Demirel, bu ay başında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş kitle olduğunu tespit eden Opr. Dr. Ahmet Er, hastayı ameliyata aldı.

Er ve ekibi, Demiral'ın karın bölgesinden 85 santimetre uzunluk ve 40 santimetre kalınlığındaki 20 kilogramlık kitleyi çıkararak hastanın sağlığına kavuşmasını sağladı.

93 kilo geldiği hastaneden 73 kilo çıktı

Tunç Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son bir yıldır kilo vermesine rağmen, karnındaki kitle nedeniyle hayli sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

Doktorlar "Karnında büyük bir kitle var" dediği zaman onlara inanamadığını belirten Demirel, şu değerlendirmede bulundu:

"Vücudumda 20 kiloluk bir kitleyle yaşadığımı bilmiyordum. Sağ olsun doktorumuz Ahmet Bey, ameliyatla ilgili tüm riskleri anlattı. Ben de ameliyat olmayı kabul ettim. Şu an hayattaysam ve nefes alıyorsam onun sayesindedir. Ameliyattan sonra nefes almam, konuşmam değişti. Artık tansiyon ve yüksek nabız problemim kalmadı. Karnımı tutmadan yürüyorum. Bir kuş gibi hafifledim. Hastaneye 93 kilo ağırlığında geldim, ameliyatın ardından 73 kiloya düştüm."

"Eşim hayata yeniden bağlandı"

Nilgün Demirel de eşinin karnındaki kitle nedeniyle hayat kalitesinin her geçen gün azaldığını, eylül ayından beri evden çıkmakta zorlandığını aktardı.

Eşinin risklerinden dolayı ameliyat olmaktan korktuğunu anlatan Demirel, "Ahmet Bey bu konuda eşime psikolojik destek de vererek onu ameliyata hazırladı. Ben eşimin karnında 20 kilogram bir ağırlık taşıdığını düşünmemiştim. Ameliyatı çok başarılı geçti. Eşim ve ailemiz yeniden doğmuş oldu. Daha önce hayat bizim için durmuş gibiydi ama şimdi yaşama yeniden bağlandık." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Ahmet Er de kitlenin karın içi yağ dokusundan kaynaklanan, bazen kötüleşebilen tümörden kaynaklandığını ifade ederek, "Bu kadar büyük kitleyi görünce tüm ameliyat ekibi şaşırdı. Her yeri sarmıştı. Hastanın böbreğini kaybetmemesi için çok dikkat ettik. 85 santimetre uzunluğunda 40 santimetre yüksekliğindeki kitleyi 3 parça halinde çıkardık." dedi.
Anadolu Ajansı
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