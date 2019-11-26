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Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret

Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmenliği yapan şehit eşi Aslıhan Tosun'u dersi başında ziyaret etti.
 26 Kasım 2019 19:57
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Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret

Adana'nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmenliği yapan şehit eşi Aslıhan Tosun'u dersi başında ziyaret etti.

2011 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Şehit Olan Polis Memuru Erman Tosun'un eşi Aslıhan Tosun'u öğrencilerine ders verirken sürpriz ziyaret gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak şehit eşi Tosun'a bir adet Kuran-ı Kerim ve bir adet Dev Türk Bayrağını öperek teslim etti. Müdür Büyükatak şehit eşi Aslıhan Tosun'un öğretmenler gününü de kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Öğrencilerle de sohbet eden İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, "Şehitlerimiz bizim en kıymetlilerimizdir ve onların bize olan emanetleri de en değerli varlıklarımızdır. İşte onlardan biride şehit polis memurumuz Erman Tosun'un değerli eşi Aslıhan Tosun hanımefendidir. Kendisinin yeri bizim yanımızda her zaman ayrıdır. Kozan İlçe Emniyeti olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Ayrıca bugün 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kendisinin ve tüm mesai arkadaşlarının da günlerini kutlamaya geldik" dedi.

Almanca Öğretmeni şehit eşi Aslıhan Tosun ise İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve beraberindeki polis ekiplerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederek yaşadığı bu mutluluk ve gururun tarifinin olamayacağını kaydetti.

Müdür Büyükatak daha sonra Okul Müdürü Ahmet Osmanca ve okulda görevli diğer öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutladı.
İhlas Haber Ajansı
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