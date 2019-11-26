1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da matematik profesörleri yetişecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla İMKB Fen Lisesinde öğrencilerin matematik dersinde daha fazla başarı göstermelerine yönelik bir toplantı düzenlendi.
 26 Kasım 2019 20:01
Yazdır
Van'da matematik profesörleri yetişecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla İMKB Fen Lisesinde öğrencilerin matematik dersinde daha fazla başarı göstermelerine yönelik bir toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van YYÜ işbirliği ile fen lisesi öğrencilerinin başarılarının arttırılmasına yönelik İMKB Fen Lisesinde Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda fen lisesi öğrencilerinin matematikte daha fazla başarı elde etmeleri için önemli konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandığını anımsattı. Daha önce üniversitede kentin eğitim sorunlarına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Rektör Şevli, "Hocalarımız Van'ın eğitim sorunlarının röntgenini çekmiş durumdalar. Bugünkü toplantımız özellikle fen lisesindeki başarılı öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı sağlaması için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" dedi.

"TUBİTAK ödülleri sürekli Van'a verilecek"

Merkezde faaliyet gösteren 3 fen lisesinin TUBİTAK'tan destek alarak bilim fuarları düzenlemesi gerektiğinin altını çizen Şevli, "Matematiğin daha yaygın olarak öğrencilere aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de başarılı matematikçi sayısı az. TUBİTAK'ta matematik ve proje yarışmaları düzenleniyor. Bir de bilgisayar yarışmaları var. Benim öngördüğüm modelde bunların hepsine de çalışan öğrenci yetiştirmek. Bu düşüncemizle ilgili bir proje hazırlayabiliriz. DAKA'dan da destek alarak dışarıdan hoca getirebiliriz. Biz Van'da bu modeli çok rahat uygulayabiliriz. Bir süre sonra TUBİTAK ödülleri sürekli Van'a verilecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Rektör Şevli, toplantıya katılan öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OMÜ Rektörü: Öğretmenlerin kıymetini bilmeliyiz
26 Kasım 2019 20:28		 'Eğitim başta olmak üzere tüm kurumlara liyakati getirmeliyiz'
25 Kasım 2019 23:13
YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı
25 Kasım 2019 19:53		 Murat Ülker'den Şehir Üniversitesi açıklaması
25 Kasım 2019 19:43
Bir üniversiteyi kapatan bütün üniversiteleri kapatmış gibidir
22 Kasım 2019 16:10		 Bakan Selçuk açıkladı, eğitimde köklü reformlar geliyor
22 Kasım 2019 08:15
Moda sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyor
21 Kasım 2019 19:57		 AÜ öğrencilerine Almanya'da staj imkanı
21 Kasım 2019 19:13
İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek
21 Kasım 2019 12:11		 ABD'de eğitim gören ne kadar Türk öğrenci var?
19 Kasım 2019 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Polis akademisinin 28 eski öğrencisi gözaltına alındı20:38 - THY uçağının lastiğindeki arıza uçuşu iptal ettirdi20:33 - 'Yerli otomobil üretimi biran evvel hayata geçirilmeli'20:28 - OMÜ Rektörü: Öğretmenlerin kıymetini bilmeliyiz20:23 - Hayatını kaybeden öğretmenin dolabına karanfil asıldı20:18 - Gineli akademisyen, 11 yıldır tuvalet temizliyor20:14 - Vali Yardımcısı şarkı söyledi, salon ayakta alkışladı20:10 - Mardin'de HDP'li 3 eski belediye başkanı tutuklandı20:06 - Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti20:01 - Van'da matematik profesörleri yetişecek
19:57 - Emniyet müdüründen şehit eşine derste sürpriz ziyaret19:53 - TBMM'de Tank Palet Fabrikası' tartışması19:48 - Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş19:43 - 'Yağışların gecikmesi ekosistemi etkiledi'19:38 - Kaza yaptı, 10 öğrencinin arasına daldı!19:33 - Önemli iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak19:28 - 'Kışın su içmek üşümeyi azaltıyor'19:24 - Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
İhtiyaç kredisinde rekor indirim!
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
Apple'ın açığı bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklifi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücret tespit komisyonu 2
nikola kalinic 1
the irishman 1
şu an çalan şarkı 1
euroleague fantasy challenge 1
Yaşar büyükanıt 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 4
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam