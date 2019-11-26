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Mardin'de HDP'li 3 eski belediye başkanı tutuklandı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı.
 26 Kasım 2019 20:10
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Mardin'de HDP'li 3 eski belediye başkanı tutuklandı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özaydın, Öncü ve Esmez emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Özaydın, Öncü ve Esmez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özaydın, Öncü ve Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 eski belediye başkanı yakalanmıştı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle Özaydın, Öncü ve Esmez, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.
Anadolu Ajansı
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