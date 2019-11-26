Vali Yardımcısı şarkı söyledi, salon ayakta alkışladı
|26 Kasım 2019 20:14
|Yazdır
Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız şarkı söyledi, bütün salon ayakta alkışladı.
Trabzon Ortahisar Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesinin Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesinde düzenlediği, 24 Kasım Öğretmenler günü programı gerçekleştirildi. Programda öğretmenlerin oluşturduğu koro eşliğinde yapılan müzik dinletisi dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Programa Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve beraberinde il protokolü katıldı. Programda konuşma yapan Okul Müdürü Yücel Şahinbaş öğretmenler gününün önemine vurgu yaparak, "Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hepiniz ayrı ayrı bir değersiniz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Kız Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin oluşturduğu koro Müzik Öğretmeni Ayşegül Aydın yönetiminde Türk Sanat Müziğimizin seçkin eserlerinden oluşan repertuarlarını sergiledi. Programa, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız seslendirdiği eserle damgasını vurdu. Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız'ı tüm salon ayakta alkışladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY uçağının lastiğindeki arıza uçuşu iptal ettirdi
26 Kasım 2019 20:38
|Gineli akademisyen, 11 yıldır tuvalet temizliyor
26 Kasım 2019 20:18
|Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş
26 Kasım 2019 19:48
|'Yağışların gecikmesi ekosistemi etkiledi'
26 Kasım 2019 19:43
|İzmir'de korkunç ölüm! Son mesajı yürek burktu
26 Kasım 2019 19:20
|5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı
26 Kasım 2019 17:47
|Profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti
26 Kasım 2019 16:29
|Apple'ın açığı bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklifi
26 Kasım 2019 16:17
|Beklenen yağmur Edirne'de başladı, İstanbul'a geliyor
26 Kasım 2019 15:34
|Mobilya ustası 20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi
26 Kasım 2019 15:27