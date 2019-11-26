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Hayatını kaybeden öğretmenin dolabına karanfil asıldı

Önceki gün okula gitmek için çıktığı evinden caddenin karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Şengül'ün Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan okulunun dolabına karanfil asıldı.
 26 Kasım 2019 20:23
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Hayatını kaybeden öğretmenin dolabına karanfil asıldı

Önceki gün okula gitmek için çıktığı evinden caddenin karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Şengül'ün Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan okulunun dolabına karanfil asıldı.

Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Ezgi Şengül, memleketi Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 75 metrelik yol mevkinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mazıdağı Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Recep Yetiştiren ve beraberindekiler, trafik kazasında hayatını kaybeden Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Ezgi Şengül'ün okulu ve öğrencilerini ziyaret ederek talihsiz öğretmenin dolabına karanfil astı. Burada konuşan Yetiştiren, "Gönül isterdi ki hocamızı sınıfında ziyaret edip karanfilini verip Öğretmenler Günü'nü kutlayalım ama takdiri ilahi. Eğitim Bir-Sen olarak değerli hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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