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'Yerli otomobil üretimi biran evvel hayata geçirilmeli'

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de Türkiye'nin İHA, SİHA ve gemi üretimi alanlarında önemli bir noktaya geldiğini, muhalefetin söylemlerinin boşa çıkarılması adına yerli otomobil üretiminin de biran evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
 26 Kasım 2019 20:33
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'Yerli otomobil üretimi biran evvel hayata geçirilmeli'

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında son 20 yılda önemli projelerin yapıldığını ancak yetişmiş, uzman personelin başka alanlara kaydırıldığını, tecrübeli bürokratların uzmanlaştığı alanlarda çalışamaz durumda olduğunu belirtti.

Türkiye'deki önemli sorunlarından bir diğerinin ise tarım alanlarının, tarım dışı faaliyetlerde kullanılması olduğunu ifade eden Altıntaş, "Tarım alanında en verimli bölgelerimizi sanayi bölgesi ilan ettiniz. Hem tarımı yok olma noktasına getirdik hem de şehirlerimiz çevre sorunları yaşamaya başladı. Son olarak Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana'da özel endüstri bölgesi ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özel endüstri bölgelerini artık Aksaray, Yozgat, Konya gibi hem ulaşımı kolay hem de ucuz arazi bulunabilir illere kaydırmasını talep ediyorum. Böylece mevcut sanayi illerindeki çevresel zararlar hafiflemiş hem de bölgesel dengesizlik giderilmiş olacak." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sanayi sektöründeki iyileşmenin kalıcı olması yönünde gerçekleştirilen seferberliğe kendilerinin de katılabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, grup toplantısında birtakım göstergeler üzerinden algı oluşturduğunu öne süren Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Algı yönetimi ile bu krizden kurtulmak mümkün değildir. Dünya bugün robot işçi meselesini konuşurken biz 60-70'li yıllardan kalma sanayi gelişimini konuşuyoruz. Teşvik önemli bir iş ama Türkiye'de bu teşvikler yandaşları zengin etmekte kullanılıyor. 'Bunu siz yaptınız' demiyorum. Verilen teşviklerin ne kadarı istihdama yansıdı, bunu tartışabiliriz. Akla gelmedik destekleri verdik ama istihdama hiçbir katkısı olmadı. Her şeyi verdiniz ama güven vermediniz."

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, geçmişte yatırımın sanayi şirketlerinde olduğunu, şimdi ise inşaat sektörüne dönüştüğünü öne sürdü.

Türkiye'de öncelikler konusunda hala bir belirsizliğin hakim olduğunu savunan İpekyüz, "Türkiye gibi ülkelerde en çok hammaddenin çıktığı yere göre sektörel cazibe merkezleri yaratmak lazım. Dünyada kimi ülkeler bunu yaptı, başarıya da ulaştı. Bizde sektörel hammadde üretiminden çok pazara bakılmakta. Belli şirketlere ayrımcılık yapılıp belli kentlere yığılmaktadır. Birçok alanda gelişmeler sağlıklı olmadığı için mecburi hizmet, şark hizmeti gibi kararlarla uğraşmaktayız. Yaşamın her alanında eşitsizliği giderdiğimiz sürece ülkeyi tümüyle kalkındırmış olacağız. Sanayi girdilerinde inanılmaz artış yaşanırken sanayicimize verilen destek yetersiz kalmaktadır. Bu da Türkiye'deki işsizliğin yansımasıdır." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe rakamlarına bakıldığında, sanayi ibaresinin kaldırılarak bilim ve teknoloji bakanlığı olması hususunun daha doğru olacağını düşündüğünü savundu.

Türkiye'nin gelişimde koştuğunu, gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı koştuğunu ifade eden Katırcıoğlu, "İç rekabetin gerçekleşmediği bir ülkede uluslararası rekabetten söz etmek gerçekçi olmayacaktır. Teknoloji, batıda bu bahsettiğim anlamda başarı sağlamıştır. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de böyle bir rekabet ortamı da yok. KOBİ'lere verilen destek önemli. Fakat KOBİ'lerin finans problemi var ve yeterince mücadele edemiyor. Yapısal meseleler çözülmedikçe söylenenler çok inandırıcı gelmiyor." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de sanayicinin kırmızı alarm verdiğini öne sürdü.

Türkiye'de sanayici olmanın, Avrupa'da bakkal olmakla eş değer olduğunu iddia eden Serter, "Enerji fiyatlarının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. Seçim bölgem İzmir'in sanayicisi kan ağlıyor. Bakanlıktan istekleri ise küçük teşvikler. Ayrıca genç girişimcilere destek verilmesini bekliyorlar. Sanayicilerin önemli problemlerinden birisi de ara eleman eksiğidir. Mesleki eğitim konusunda duyarlı olduğunuzu bilmekteyim. Organize sanayi bölgelerindeki atıl alanların meslek lisesi olarak hayata geçirilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de Türkiye'nin İHA, SİHA ve gemi üretimi alanlarında önemli bir noktaya geldiğini, muhalefetin söylemlerinin boşa çıkarılması adına yerli otomobil üretiminin de biran evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayiden tarıma her alanda üretimin önemli olduğunun altını çizen Erim, "Bakanlık olarak her alanda üretime önem ve destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise bir ülkenin gelişmişliği ve büyümesinin en önemli göstergelerinden birisinin sanayi ve teknoloji olduğunu söyledi.

Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan olumlu gelişmelerin, AK Parti iktidarı ile hızla arttığını vurgulayan Cora, şunları söyledi:

"Günümüz dünyasında bağımsızlığın ilk şartı, teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının hedefe ulaşması mümkün değildir. Bu unsurlardan bağımsız bir kalkınma çabası, hayalden öteye gidemez. Ülkemizi bu anlamda güçlü şekilde geleceğe taşıyacak her türlü bilgi birikim ve güce sahibiz."

- Bakan Varank'tan komisyon üyelerine "yosun tabanlı bitkisel gıda formu" ikramı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın komisyon üyelerine ikramı dolayısıyla görüşmelere kısa bir ara verdi.

Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, su böreği ve baklavanın yanında milletvekillerine besin değeri yüksek yosun tabanlı bitkisel gıda formlarının ikram edildiğini belirterek, "TÜBİTAK'ın desteklediği bu ürünler Boğaziçi Üniversitesince geliştirilmiştir. BM Genel Sekreteri, Türkiye ziyaretleri sırasında Gebze'deki üretim tesislerini gezmişti. Bu ürünleri kendisi de çok beğendi. Umarım siz de beğenirsiniz." dedi.
Anadolu Ajansı
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