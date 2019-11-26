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Polis akademisinin 28 eski öğrencisi gözaltına alındı

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda eski polis akademisi ve polis kolejinin 28 öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı.
 26 Kasım 2019 20:43
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Polis akademisinin 28 eski öğrencisi gözaltına alındı

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda eski polis akademisi ve polis kolejinin 28 öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis akademisi ve polis kolejinde eğitim almış sonradan ilişkisi kesilmiş olan 28 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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