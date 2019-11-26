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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
 26 Kasım 2019 20:48
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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.
Anadolu Ajansı
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