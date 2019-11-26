Doğu'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü
|26 Kasım 2019 21:15
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Ardahan'da 11, Ağrı'da 10, Iğdır'da 7, Erzurum'da 5, Erzincan'da 1, Tunceli'de ise sıfır derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Iğdır, Ağrı ile Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.
Ağrı'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Gece dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, Murat Nehri'nin yüzeyinde buzlanma oluştu.
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