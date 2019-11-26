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Unicredit: Yapı Kredi'den son derece memnunuz

Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi (CEO) Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.
 26 Kasım 2019 21:23
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Unicredit: Yapı Kredi'den son derece memnunuz

Türkiye'de Yapı Kredi ile ortaklığı bulunan İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit Bankası'nın üst yöneticisi (CEO) Jean Pierre Mustier, Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) çok iyi bir banka olduğunu ve performansından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mustier, bugün Milano'da katıldığı bir toplantıda, Türk bankasıyla olan ilişkilerine yönelik bir soru üzerine, "Türkiye, genç ve iyi eğitimli bir nüfusa sahip. Banka olarak politika yapmıyoruz; ekonomiyi, insanları ve işletmeleri desteklemek için varız. Yapı Kredi'nin performansından son derece memnunuz. Bizim grubumuz içinde en gelişmişlerden biri." diye konuştu.

"YKB'nin çok iyi bir banka olduğunu" dile getiren Mustier, piyasalara bir şey duyurulması gerektiğinde, duyuruyu yapacaklarını söyledi.

Koç Holding, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında, Koç Holding'in müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Koç Finansal Hizmetler AŞ (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağı olan Unicredit'ten satın alınarak YKB'de çoğunluğun Koç Holding'e geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıktığı anımsatılarak, "Yapı Kredi Bankası (YKB) sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil Koç Finansal Hizmetler ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

İtalyan bankası Unicredit de ortakları Koç Topluluğu ile ortak girişimin gelişimi için temaslar başlattığını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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