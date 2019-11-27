İdare mahkemesinden, görevden alınan proje okulu müdürüne yönelik karar

Sonradan proje okulu yapılan okulun müdürünün, görevinin devam etmesine ilişkin talebinin reddine ilişkin açılan davada, MEB; "davacının 19.09.2014 tarihinden beri söz konusu okulda çalıştığı, ilgili maddeye göre, görev yaptığı okulda görev süresinin uzatılmasının mümkün olmadığı, ayrıca aynı Yönetmeliğin 10. maddesinin 6. fıkrasında, sosyal bilimler lisesi müdürlerinin; Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından görevlendirilmesinin esas olduğunun belirtildiği, davacının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu gerekçesiyle branşı itibariyle de görev süresinin uzatılmasının mümkün olmadığı iddialarıyla davanın reddine karar verilmesi..." gerektiğini savunmuştur.

İşte MEB savunmasında yer alan yönetmeliğin 10. maddesinin 6. fıkrası hükmü:

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici olarak görevlendirilecekler de ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 10 maddesi 6. fıkrası şu şekildedir:

"(6) Fen liselerinin müdürleri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdürleri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdürleri Beden Eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdürleri okulda uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilir."

MEB'in bu savunmasına rağmen mahkeme davacının; "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde proje okullarına yönetici olarak görevlendirilenlerin ya da yönetici olarak görev yapmakta oldukları okulları proje okulu olarak belirlenenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-1 değerlendirme formuna göre yeniden görevlendirme için başvuruda bulunamayacaklarına ilişkin hüküm bulunmadığı, dört ve sekiz yılını tamamlayan yöneticilerin, görevlendirildikleri eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirleme sürecinde kendilerine yöneticilik görevinin devamı ve sona erdirilmesi noktasında bir tercih hakkı tanınmadığı ve Bakanlığın tek taraflı tasarrufuyla kendilerine eğitim kurumlarına yeniden yönetici olarak görevlendirilme başvurusunda bulunma hakkının verilmediği, bu durumun hukuki güvenlik, hukuki belirlilik ve hukuki istikrar ilkelerine aykırı olduğu, kazanılmış haklara saygı ilkesi doğrultusunda işlem tesis edilmediği, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumuna dönüştürülen okullarda görev yapan yöneticilerin yeniden başvuru yapamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu..." savunmasına itibar ederek karar vermiştir.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi Esas No: 2019/425, Karar No: 2019/582 sayılı ve 30/10/2019 tarihli kararında; "Davacının görevlendirildiği tarihte okulunun özel proje okulu olmadığı, görevlendirilmesinin diğer eğitim kurumu yöneticiliklerinde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca valilik oluru ile gerçekleştirildiği, söz konusu okulun daha sonra proje okulu olarak belirlendiği, proje okullarının tabi olduğu Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde davacının durumunda olan kişilerin görev sürelerinin bitimi halinde nasıl bir atama ve görevlendirme rejimine tabi tutulacağı hususunda geçiş düzenlemesi içeren geçici 1. maddesinin de yürürlükten kalkmış bulunduğu dikkate alındığında, davacının aynı okulda görev süresinin bitiminin ardından yeniden görevlendirilme hükümleri açısından bulunduğu okula görevlendirilmesinin dayanağı olan genel yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunun kabulünün gerektiğine, aksi durumun davacının anılan okulda görevlendirildiği tarihte sonradan proje okulu kapsamına alınmamış bulunan başkaca eğitim kurumlarında görevlendirilmiş bulunan ve görev sürelerini tamamlayan yöneticilerle yöneticiliğe yeniden görevlendirilme hükümleri açısından farklı uygulamaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı, bu durumun ise eşitlik ve adalet ilkesiyle bağdaşmayacağı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

İşte o karar;