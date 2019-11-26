Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

25 YILDAN SONRA İSTİFA EDİP ÖZEL SEKTÖRE GEÇEN, EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİ ÖĞRETMEN EMSALİNDEN Mİ ALIR? Öğretmen olarak çalışmakta iken, 25 hizmet yılını doldurduktan sonra, özel sektöre geçen bir kişi, 1260 günden fazla özel sektörde çalışırsa 5434 üzerinden değil işçi statüsü üzerinden emekli olur. Bu halde, emeklilik ikramiyesi hesabında, öğretmen emsali hesaplama ortadan kalkar.