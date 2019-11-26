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Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.
 26 Kasım 2019 21:54
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Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Bahçesaray Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Rabiya Onat, dengesini kaybederek zemine düştü.

Onat'ın, yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Onat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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