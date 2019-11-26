'Emniyet'te terfiler liyakat usulüne göre yapılıyor'

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, emniyet teşkilatındaki görevde yükselmelerin liyakat usulüne göre yapıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin birinci bölümü üzerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kanun teklifinin genel olarak olumlu olduğunu, ancak teklif içerisinde hiç bulunmaması gereken maddelerin de yer aldığını söyledi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait gazinolar, kantinler gibi askeri sosyal tesislerin birilerine peşkeş çekileceğini öne süren Öztunç, bu maddenin yanlış olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ise teklifin bazı maddelerinin teknik yönden Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiğini savundu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, teklifin genel itibarıyla uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri gidereceğini belirtti.

Emniyet teşkilatı içerisinde yapılmakta olan çalışmalarda güncelden ve sahadan kaynaklanan birtakım eksikliklerin giderilmesi adına önemli düzenlemelerin teklifte bulunduğunu ifade eden Altınok, "Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait kantin ve gazinoların kiraya verilmesi hususu zaten normalde de Emniyet Teşkilat Kanunu'nda vardır. Ama bugüne kadar emniyet teşkilatına mensup hiçbir kantin ve gazino kimseye peşkeş çekilmemiştir. Böyle bir şey yoktur." diye konuştu.

Emniyet teşkilatındaki görevde yükselmelerin liyakat usulüne göre yapıldığını vurgulayan Selami Altınok, hiçbir şeyi elde bilgi, belge olmadan ifade etmenin doğru olmadığını kaydetti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, terörle mücadelenin çok başarılı bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Çelik, "Geçmişi düşündüğümüz zaman, aynı ortak akıldan emir alan terör örgütlerinin Türkiye'yi nasıl kan gölüne çevirdiklerini, kitlesel eylem yaptıklarını hiçbir zaman unutmayalım. PKK ve DEAŞ terör örgütlerini unutmayalım." dedi.

AK Parti iktidarları sayesinde emniyet teşkilatının FETÖ'den arındırıldığını dile getiren Kemal Çelik, "FETÖ'den arındırılmış emniyet teşkilatımızın kaydettiği başarı ortadadır. Bugün Türkiye'de huzur ve güven hakimdir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teklifte, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına ait sosyal tesislerin ve kantinlerin, diğer merkezlerin kiraya ihalesiz verilmelerine imkan tanındığını belirterek, bu düzenlemelerin tekliften çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti'nin alametifarikasının "bitmez tükenmez bir rant ihtirası" olduğunu öne süren Çıray, "Rövanşist bir ideolojik fanatizmle meşrulaştırılmaya çalışılan bu bitmez tükenmez ihtiras, maalesef Türk milletinin 96 yılda büyük fedakarlıklarla ortaya çıkardığı bütün varlıkları adeta tamamen bitirdi. Elde avuçta yenecek, tüketilecek fazla bir şey kalmadı." dedi.

Teklifin birinci bölümünün tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.