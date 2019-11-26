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Galatasaray, 90+2'de yıkıldı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde forvet bölgesinde zorunlu olarak görev alan Adem Büyük'ün golüyle Club Brugge karşısında öne geçti ancak 90+2'de gelen gole engel olamadı ve UEFA Avrupa Ligi yolunda büyük avantajı elinden kaçırdı.
 26 Kasım 2019 22:41
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Galatasaray, 90+2'de yıkıldı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde forvet bölgesinde zorunlu olarak görev alan Adem Büyük'ün golüyle Club Brugge karşısında öne geçti ancak 90+2'de gelen gole engel olamadı ve UEFA Avrupa Ligi yolunda büyük avantajı elinden kaçırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uzatma dakikalarında yediği golle Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin golünü 10. dakikada Adem Büyük atarken Belçika ekibinin golünü 90+2'de Diatta attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 2 yaparken Club Brugge, 3 puana yükseldi.

Memurlar.Net
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