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Yargı: Periyodik kontrollerini yapamayan engellinin nakil talebi karşılanmalı

İdare mahkemesi, nakil talebi reddedildiği için açılan bir davada, İlçedeki hastanede periyodik kontrollerini yaptıracağı bölümün bulunmaması nedeniyle engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebi kabul etti.
 27 Kasım 2019 10:10
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Yargı: Periyodik kontrollerini yapamayan engellinin nakil talebi karşılanmalı

Engelli kadrosunda hizmetli olarak görev yapmakta iken, görevde yükselme sınavında başarılı olmak suretiyle memur olarak atanan kişin açtığı davada yargı; atandığını ilçedeki hastanede periyodik kontrollerini yaptıracağı bölümün bulunmaması nedeniyle engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada işlemin yürütmesini durduruldu.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Esas No: 2019/598 sayılı ve 17/10/2019 tarihli kararında; "657 sayılı Kanun'un 76. maddesi uyarınca, kurumlarında görev yapan personelin görev yerinin değiştirilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu tartışmasız ise de Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, anılan kanun hükümleri ile tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının yargı merciince saptanması halinde, dava konusu idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşik yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı idare tarafından, hizmetli olarak görev yapmakta iken, görevde yükselme sınavında başarılı olmak suretiyle, memur olarak atanan davacının, periyodik kontrolleri ve tedavisinin ilçe hastanesinde mümkün olmadığına dair Toplum Sağlığı Merkezinin yazısı dikkate alındığında, davacının bu bölümün bulunduğu Eskişehir il merkezine atamasının yapılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından; davacının 'Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği' hakkını bir defaya mahsus kullandığı ve norm kadro imkanı bulunmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." kararını vermiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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