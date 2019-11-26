Melih Gökçek'ten dedikoduları sonlandıran ziyaret
|26 Kasım 2019 23:06
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 25 Kasım 2019 tarihli toplantısında konuşan Mamak Belediye Bakanı Murat Köse, "Ben bir dönem burada Meclis üyeliği yaptım. Eskiden burada imar konularında yapılanları anlatayım mı? Eski yaptıklarımızı anlatayım mı" ifadelerini kullanmış, bu ifadeler tartışma çıkarmıştı.
İfadelerin Melih Gökçek'i hedef aldığı ve Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların bu konuyla ilgili olduğu iddia edilmişti.
Melih Gökçek bu akşam Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi ziyaret ederek, bu dedikodulara son verdi
Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn @06melihgokceki belediyemizde ağırlayarak #GüzelAnkaramız ve #GüzelMamakı konuştuk.Murat Köse (@MuratKoseMamak) November 26, 2019
Bizde dostluk, yol ve dava arkadaşlığı ebedidir. Kıymetli Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/C4qyXB7Rii
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