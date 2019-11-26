Kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu
|26 Kasım 2019 23:11
|Yazdır
İzmir'in Urla ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayan vatandaşlar, foseptik kuyusunda bir cesedin olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, Mithat Paşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak olduğu yakınları tarafından tespit edildi.
Ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Urla Belediyesinde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Bu arada ekiplerin dün de söz konusu bölgede Bayrak'ın ceketi, cüzdanı ve cep telefonunu bulduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
26 Kasım 2019 23:36
|Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
26 Kasım 2019 21:54
|Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti
26 Kasım 2019 20:06
|Kaza yaptı, 10 öğrencinin arasına daldı!
26 Kasım 2019 19:38
|Soner Yalçın, kitabında 8 kez intihal yapmış!
26 Kasım 2019 17:36
|Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi
26 Kasım 2019 17:06
|Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 15 gözaltı
26 Kasım 2019 16:36
|3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 28 gözaltı
26 Kasım 2019 16:08
|Bolu Adliyesinde çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı
26 Kasım 2019 15:03
|Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı
26 Kasım 2019 13:50