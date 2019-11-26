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Saç dökülmesi üç aydan uzun sürüyorsa dikkat!

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Server Serdaroğlu, üç aydan fazla süren saç dökülmelerinin araştırılması gerektiğini, bunun herhangi bir hastalığın habercisi olduğunu belirtti.
 26 Kasım 2019 23:16
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Saç dökülmesi üç aydan uzun sürüyorsa dikkat!

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Server Serdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saç dökülmeleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Her insanda saçın bir uzama bir de istirahat evresi olduğunu ifade eden Serdaroğlu, saçın uzama evresinin ortalama 5 yıl sürdüğünü, sonrasında ise istirahat dönemine geçtiğini söyledi.

Günde ortalama 80 tel dökülmesinin normal olduğunu anlatan Serdaroğlu, bu sayının 200'e ulaşması durumunda saç dökülmesinin fark edildiğini bildirdi.

"Saçın orta çizgisi genişliyorsa 'erkek tipi dökülme' başladı demektir"

Prof. Dr. Serdaroğlu, mevsimsel geçişlerde, ateşli hastalık, ameliyat, doğum ve stres gibi durumlarda saç dökülmelerinin görülebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu dönemlerin dışında görülen saç dökülmelerini dikkate almak gerekiyor. 'Erkek tipi saç dökülmesi' dediğimiz kalıcı saç dökülmeleri var. Saçlı deride görülebilecek hastalıkları erken evrede tespit etmek gerekiyor. Herkesin saçı dökülecek. Saç yenileniyor. Saç dökülmesi üç ayı geçiyorsa bunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Saçın orta çizgisi genişliyorsa o zaman da 'erkek tipi dökülme' başladı demektir. Saçta yuvarlak boşluklar oluşuyorsa, kızarık ve kaşıntılıysa hastalıktır. Saçınızı her elinize uzattığınızda her seferinde 4-5 saç geliyorsa bu da bir hastalıktır."

"Hızlı kilo kaybı saçları döküyor"

Genetik faktörler ve beslenme alışkanlıkları ile hızlı kilo verdiren bazı diyetlerin de saç dökülmesinde etkili olduğuna dikkati çeken Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Diyet yaptıktan sonra saç kayıpları yaşanıyor. Vücut bunu bilmiyor. Kalori eksildikçe saç da azalıyor. Hızla kilo vermek saçları döküyor. Bu dönemde dermatoloji uzmanına gidilmeli. Kan ve vitamin seviyelerine, demir depolarına mutlaka bakılması gerekiyor. Özellikle demir depolarının düşük olmaması gerekiyor. Saç sağlığı için kökte meydana gelen hasarların önüne geçmek lazım. Bunun için de yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve protein ağırlıklı beslenmek kayıpları önlemek açısından etkilidir."

Anadolu Ajansı
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