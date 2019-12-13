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KDK: Okul yöneticiliği sürekli geçici görevlendirmeyle yürütülemez

Görevlerin yoğun olarak geçici görevlendirme yoluyla yürütülmesi sonucunu doğuracak, bu durum da kariyer ve liyakat ilkelerinin göz ardı edilerek, görevin, o görevin yetki ve sorumluluklarını olması gerektiği gibi taşıyamayacak kişilerce yürütülmesi riskini de beraberinde getirebilecektir.
 13 Aralık 2019 00:05
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KDK: Okul yöneticiliği sürekli geçici görevlendirmeyle yürütülemez

Kamu Denetçiliği Kurumu, geçici görevlendirmeyle çalışanlara, asaleten görevlendirme yoluyla çalışanlara ödenen ek ders ücretinin aynen verilmesi, bu tür görevlerin yoğun olarak geçici görevlendirme yoluyla yürütülmesi sonucunu doğuracağını, bu durumun da kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.

Milli Eğilim Bakanlığı bünyesinde çalışan okul yöneticilerinin ek ders ücreti hesaplamalarında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerinin uygulanmaktadır.

Ek ders ücreti hesaplamalarının bu karara göre yapılmakta olmasından hareketle, Kararın 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin 4 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen kurum ve unvanlarda yönetici olarak görev yapanların kadrolu olarak çalışma ve geçici görevlendirme ayrımı yapılmaksızın Toplu Sözleşmenin 23 üncü maddesinde düzenlenen artırımlı ek ders ücretinden yararlandırılması talebi için kamu denetçiliği kurumuna bir sendika tarafından başvuru yapılmıştır.

Bu konuya aşağıdaki haberimizde detaylı şekilde yer vermiştik.

Vekaleten veya geçici görevlendirilen okul yöneticisi kaç saat ek ders alır?

Kamu Denetçiliği Kurumu ise 2013/7317 sayılı ve 19/03/2019 tarihli tavsiye kararında;

"31-Yukarıda izah edildiği üzere, asıl olan bir kadronun asaleten atanmayla doldurulmasıdır. Ancak, asaleten atanmanın gerçekleştirilemediği durumlarda, bu konudaki ihtiyacın, asilde aranan şartları taşımakla birlikte, dönem itibariyle veya önceden hesap edilemeyen gelişmeler nedeniyle, asaleten atama için gerekli olan birtakım usulü işlemler beklenmeksizin istisnai olarak vekaleten görevlendirmeler yoluyla karşılanması; asilde aranan şartları taşıyan vekaleten görevlendirilecek kişi bulunmaması durumunda ise, yine istisnai olarak asilde aranan şartların tümünü taşımayan kişilerin geçici olarak görevlendirilmesi yoluyla karşılanması söz konusu olabilecektir. Bu durumda da idarenin bu silsileyi takip etmesi, vekaleten veya geçici görevlendirmelerin uzun süre devam etmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri alması, boş kadrolar için bir an önce asaleten atama yoluna gitmesi ve yargı içtihatlarıyla ortaya konan diğer ilkelere riayet etmesi beklenmektedir.

32- Geçici görevlendirme, adından da anlaşılacağı üzere o göreve asaleten veya vekaleten atama yapılıncaya kadar geçici süreli olarak yapılmak durumunda olan bir işlemdir. Hal böyle iken, geçici olarak yürütülen bir görev için o görevi asaleten yürütenler bakımından öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılma isteğinin karşılanması, bu tür görevlerin yoğun olarak geçici görevlendirme yoluyla yürütülmesi sonucunu doğuracak, bu durum da kariyer ve liyakat ilkelerinin göz ardı edilerek, görevin, o görevin yetki ve sorumluluklarını olması gerektiği gibi taşıyamayacak kişilerce yürütülmesi riskini de beraberinde getirebilecektir."tespitlerinde bulunmuşlardır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018/7317 sayılı ve 19/03/2019 tarihli tavsiye kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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