1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun'daki Gölyanı Obası için 'tabiat parkı' talebi

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Obası, doğal gölü, yöreye özgü ahşap mimarili evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
 26 Kasım 2019 23:21
Yazdır
Giresun'daki Gölyanı Obası için 'tabiat parkı' talebi

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Obası, doğal gölü, yöreye özgü ahşap mimarili evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Gölyanı Obası, Giresun'un en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla obanın tabiat parkına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyanı Obası'nın Türkiye'de eşine ender rastlanır turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

İbaş, bir süre önce Gölyanı'nın tabiat parkı haline dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Giresun Valiliği, İl Genel Meclisi ve Yağlıdere Kaymakamlığının da destekleriyle hazırladıkları talep dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Parklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini dile getiren İbaş, şunları söyledi:

"Gölyanı Obası, Türkiye'nin bakir alanlarından bir tanesi. Yağlıdere'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, sit alanı ve mera vasfı olan bir yer. Buranın tabiat parkı olması için girişimlere başladık. Hazırladığımız talep dosyamızı Tabiat Parkları Koruma Genel Müdürlüğüne sunacağız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
26 Kasım 2019 23:26		 Fırat Nehri'nin 'saklı kanyonları' göz kamaştırıyor
26 Kasım 2019 21:35
İstanbul'da beklenen yağmur başladı
26 Kasım 2019 21:31		 Bu şehirde ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler
26 Kasım 2019 18:46
İstanbul'u bekleyen tehlike! Son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
26 Kasım 2019 18:36		 Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
26 Kasım 2019 17:27
'Ulaşım kamu hizmeti' dedi, yıllık zararı açıkladı
26 Kasım 2019 17:19		 Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
26 Kasım 2019 15:58
Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi
26 Kasım 2019 15:19		 Milli patatesler, özel sektöre devredildi
26 Kasım 2019 14:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:20 - Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği00:17 - Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği00:12 - 27 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?23:41 - Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu23:36 - Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı23:31 - Meteorolojiden Adana ve Mersin için sağanak uyarısı23:26 - Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem23:21 - Giresun'daki Gölyanı Obası için 'tabiat parkı' talebi23:16 - Saç dökülmesi üç aydan uzun sürüyorsa dikkat!
23:11 - Kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu23:06 - Melih Gökçek'ten dedikoduları sonlandıran ziyaret23:02 - Doğal gaz ithalatı eylülde azaldı22:57 - İstanbul'daki 'Helal Expo' için geri sayım22:52 - Ferrarinin kalıplarını Bursalı firma döküyor22:47 - Karlov suikastı dosyasında, dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava22:41 - Galatasaray, 90+2'de yıkıldı!22:36 - Öldürülen Kübra öğretmenin ailesi adalet istiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
27 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 4
euroleague fantasy challenge 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
şu an çalan şarkı 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
islam slimani 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
hereke halısı 1
SON İLANLAR
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam