Giresun'daki Gölyanı Obası için 'tabiat parkı' talebi
|26 Kasım 2019 23:21
|Yazdır
Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Obası, doğal gölü, yöreye özgü ahşap mimarili evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
İlçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Gölyanı Obası, Giresun'un en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla obanın tabiat parkına dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyanı Obası'nın Türkiye'de eşine ender rastlanır turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.
İbaş, bir süre önce Gölyanı'nın tabiat parkı haline dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.
Giresun Valiliği, İl Genel Meclisi ve Yağlıdere Kaymakamlığının da destekleriyle hazırladıkları talep dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Parklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini dile getiren İbaş, şunları söyledi:
"Gölyanı Obası, Türkiye'nin bakir alanlarından bir tanesi. Yağlıdere'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, sit alanı ve mera vasfı olan bir yer. Buranın tabiat parkı olması için girişimlere başladık. Hazırladığımız talep dosyamızı Tabiat Parkları Koruma Genel Müdürlüğüne sunacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
26 Kasım 2019 23:26
|Fırat Nehri'nin 'saklı kanyonları' göz kamaştırıyor
26 Kasım 2019 21:35
|İstanbul'da beklenen yağmur başladı
26 Kasım 2019 21:31
|Bu şehirde ağaçlar zarar görmesin diye beton köprüyü deldiler
26 Kasım 2019 18:46
|İstanbul'u bekleyen tehlike! Son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
26 Kasım 2019 18:36
|Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
26 Kasım 2019 17:27
|'Ulaşım kamu hizmeti' dedi, yıllık zararı açıkladı
26 Kasım 2019 17:19
|Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
26 Kasım 2019 15:58
|Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi
26 Kasım 2019 15:19
|Milli patatesler, özel sektöre devredildi
26 Kasım 2019 14:26