Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|26 Kasım 2019 23:26
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Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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