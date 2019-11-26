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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 26 Kasım 2019 23:26
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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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