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Meteorolojiden Adana ve Mersin için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
 26 Kasım 2019 23:31
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Meteorolojiden Adana ve Mersin için sağanak uyarısı

Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde saat 22.00'ye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar ve deniz üzerindeki küçük çaplı hortum oluşumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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