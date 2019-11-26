Meteorolojiden Adana ve Mersin için sağanak uyarısı
|26 Kasım 2019 23:31
|Yazdır
Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde saat 22.00'ye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar ve deniz üzerindeki küçük çaplı hortum oluşumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu
26 Kasım 2019 23:41
|Öldürülen Kübra öğretmenin ailesi adalet istiyor
26 Kasım 2019 22:36
|Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale başhekimden
26 Kasım 2019 21:43
|Barma Yaylası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
26 Kasım 2019 21:39
|Doğu'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü
26 Kasım 2019 21:15
|Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
26 Kasım 2019 20:58
|THY uçağının lastiğindeki arıza uçuşu iptal ettirdi
26 Kasım 2019 20:38
|Gineli akademisyen, 11 yıldır tuvalet temizliyor
26 Kasım 2019 20:18
|Vali Yardımcısı şarkı söyledi, salon ayakta alkışladı
26 Kasım 2019 20:14
|Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş
26 Kasım 2019 19:48