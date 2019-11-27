Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
|27 Kasım 2019 00:37
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Bilindiği üzere, MEB 2019 yılında yönetmeliği değiştirdi ve "ara tatil" uygulamasını getirdi. Her eğitim öğretim yılının başlangıcı ve sonundaki iki haftalık seminerlerin birer haftası bu ara tatil dönemlerine alındı. Dolaysıyla, ara tatilde ek ders ödemesi Maliyeye bir ek yük getirmemektedir.
Ancak çıktı çıkacak denilen ek ders ödemeleri, ara tatil bitmiş olmasına rağmen hala çıkmamıştır.
İlgili kararname çıkmayınca, aşağıdaki resmi yazıdan da görüleceği üzere, milli eğitim müdürlükleri ara tatile dair ek ders ödemelerinin yapılmaması konusunda resmi yazı yazmaya başladılar.
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