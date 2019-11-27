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Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi

Ara tatillerde seminerlere katılan öğretmenlerin ek ders alabilmesi için ilgili kararname çıkmayınca, milli eğitim müdürlükler ara tatil ait ek derslerin ödenmemesi yönünde resmi yazılar göndermeye başladı.
 27 Kasım 2019 00:37
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Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi

Bilindiği üzere, MEB 2019 yılında yönetmeliği değiştirdi ve "ara tatil" uygulamasını getirdi. Her eğitim öğretim yılının başlangıcı ve sonundaki iki haftalık seminerlerin birer haftası bu ara tatil dönemlerine alındı. Dolaysıyla, ara tatilde ek ders ödemesi Maliyeye bir ek yük getirmemektedir.

Ancak çıktı çıkacak denilen ek ders ödemeleri, ara tatil bitmiş olmasına rağmen hala çıkmamıştır.

İlgili kararname çıkmayınca, aşağıdaki resmi yazıdan da görüleceği üzere, milli eğitim müdürlükleri ara tatile dair ek ders ödemelerinin yapılmaması konusunda resmi yazı yazmaya başladılar.
Memurlar.Net - Özel

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