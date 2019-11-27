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FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.
 27 Kasım 2019 00:58
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FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen'in esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alındı.

Sanık Egemen savunmasında, lehine olan delilerin mütalaaya konulmadığını ileri sürdü.

Aleyhindeki eski ve yeni tüm iddiaları reddettiğini söyleyen Egemen, savunmasında şunları kaydetti:

"Hiçbir hedefe göre hareket etmedim. Kandırılıp kullanılmaktan son anda kurtuldum. Darbe hazırlık hareketlerine iştirak etmedim. FETÖ ile alakam yok, olmadı, olamaz, olmayacak. Menfur darbe teşebbüsünün yanında değil karşısında yer alan biriyim. Beni ne amirim ne de FETÖ'cüler kandırabilmiştir. Darbe teşebbüsünden haberdar değildim. Kanunsuz en ufak bir iş yapmadım. 15 Temmuz 2016'da meşru bir görevim olan kuvvet koruma görevimi yapmak için SAT'a gittim. Tutuklandığım ana kadar kadar kimseye darbeyle ilgili aktif veya pasif bir görev vermedim. Polis ve vatandaşın hiçbirine zarar vermedim. Şu an salonda bir tek müştekinin olmaması benim basiretimin göstergesidir. SAT'ın kayıp silahlarının sorumlusu ben değilim. Hayatımda bir terör örgütü olmamıştır. Benim terör örgütleriyle adım, sadece 'Terör örgütlerinin korkulu rüyası Hakan Egemen' olarak geçer. Masumum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Egemen'in savunmasını tamamlamasının ardından, davanın biteceği hatırlatılarak sanıklara son sözleri soruldu.

Tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini yineleyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle sanıkların yapmış oldukları savunmalar ile tarafların dosyaya sunduğu delil ve belgeleri incelemek amacıyla müzakereye çekileceklerini belirterek, 6 Aralık'ta hükmün açıklanacağını bildirdi.

- Mütalaadan

Mütalaada, sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk, eski Binbaşı Hakan Egemen ile mahrem imam olan sanıklar Servet Memiş, Yusuf Baytar, Ahmet Taşçıoğlu, Emrullah Merallı, Önder Yılmaz, Kemal Işıklı, Nihat Mengi ve Sadık Yılmaz'ın "Anayasayı ihlale azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Aralarında eski binbaşılar Zeki Bayer, Murat Çetinkaya, Tahsin İşlekel'in olduğu 34 sanığın da mütalaada, "Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

45 sanığın da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, 7 firari sanığın dosyalarının ayrılması ve tutuksuz sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca'nın da tutuklanması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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