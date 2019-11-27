Dava açmayan sağlıkçı, geçmişe dönük nöbet ücreti alamayacak
|27 Kasım 2019 01:04
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Daha önce; Danıştay Onikinci Dairesi; ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele %50 oranında artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi gerektiğini belirten kararını vermişti. Tıklayınız.
Geçmişe dönük nöbet ücretlerinin ödenmesi konusunda, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş ve görüş yazısında, süresi içinde dava açmamış olan Sağlık Personeline geçmişe dönük nöbet ücreti ödenmeyeceği, Danıştay iptal kararı uygulamasının 17.09.2019 tarihinden sonrası için ödeneceği belirtilmiştir.
İşte O Resmi Yazı;
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