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Düzce Üniversitesi adayları şahsen başvuruya zorlamamalı!

Düzce Üniversitesi akademik personel ilanına başvuracak adayları şahsen başvuruya zorlamamalı!
 27 Kasım 2019 10:07
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Düzce Üniversitesi adayları şahsen başvuruya zorlamamalı!

Düzce Üniversitesi tarafından 26 Kasım 2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazete'de 9 Profesör, 9 Doçent, 13 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 36 öğretim elemanı kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adaylar için; "Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere ŞAHSEN yapılacaktır." ifadesi yer almıştır.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "İlan" başlıklı 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen yönetmelik hükmüne göre; Düzce Üniversitesi tarafından ilan edilen akademik kadrolara başvuracak adayların şahsen başvuru yapmalarını zorlamak mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Yönetmelik adaylara posta yoluyla da müracaat hakkını vermektedir.

Bu bağlamda, Düzce Üniversitesi tarafından söz konusu ilan metninin revize edilerek yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, adayların posta yoluyla başvuru yapabilmelerine bir an evvel imkan verilmelidir!
Memurlar.Net - Özel

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