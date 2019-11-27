1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli otomobilde perde kalkıyor

AR-GE ve tasarımı 100'ü aşkın personelle Bilişim Vadisi'nde devam eden yerli otomobil gelecek ay yüzünü gösterecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralıkta ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.
 27 Kasım 2019 06:46
Yazdır
Yerli otomobilde perde kalkıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumu yapıldı. Bakan Mustafa Varank'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak. Projenin elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde Türkiye'ye bir fırsat penceresi sunacağını kaydedildi. Sunumda projeye ilişkin şu bilgiler verildi: Uluslararası tecrübeye sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100'den fazla AR-GE ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi'ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.

KUTUP ARAŞTIRMALARI ÜSSÜ

2020 hedefleri şöyle: "TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurulacak. Bu Enstitü, Antarktika'yla ilgili projeleri daha kurumsal bir yapıda sürdürecek ve kutup araştırmalarını koordine edecek. Milli Uzay Programı 2020'de ilan edilecek."

MİLLİ İŞLEMCİ ÇAKIL GELİYOR

"TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği dokuz ürün için savunma sanayisi şirketleri son beş yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldı. Milli işlemci ÇAKIL'ın ilk prototipi 2020 yılında üretilecek."

MİLLİ YHT 2023'TE RAYLARLA BULUŞUYOR

Raylı sistemlerin odağa alındığına işaret edilen Bakanlık sunumunda, şöyle denildi: Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor. Bu araçların bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla; TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü kurduk. Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız.

17 BİN ÜRÜNE CEZA

Bakanlık, bu sene sonu itibarıyla 15 bin kişiye iş imkanı sağlayacak yedi organize sanayi bölgesi ve dört sanayi sitesinin tamamlanacağını, 2020'de ise yedi yeni organize sanayi bölgesi ve beş sanayi sitesinin daha bitirilerek 25 bin kişiye istihdam imkanı oluşturulacağını bildirdi. İlçe Bazlı Bölgesel Teşvik Modeli'ne geçişte de son aşamaya gelindiği kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında 59 bin 873 ürün denetlendi. 17 bin 189 ürüne teknik mevzuata uygunsuzluktan ceza kesildi. 141 ürün için toplatma kararı alındı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu
26 Kasım 2019 22:23		 Kış lastiği için son 4 gün
26 Kasım 2019 19:12
Kış lastiği için son 4 gün, cezası 625 lira
26 Kasım 2019 09:10		 'Kış lastiğini son güne bırakmayın' uyarısı
24 Kasım 2019 11:07
Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
22 Kasım 2019 16:26		 İcradan yarı fiyatına satılık 'Maserati'
20 Kasım 2019 21:16
İlk yerli otomobilin üretileceği yer belli oldu
18 Kasım 2019 09:00		 Elektrikli araç istiyoruz ama 'prizden' de endişeliyiz
18 Kasım 2019 07:16
2. el otomobile 'faiz' etkisi
16 Kasım 2019 20:48		 TŞOF'tan sürücülere 'kış lastiği' uyarısı
16 Kasım 2019 19:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:44 - Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor09:44 - Talat Atilla, Soner Yalçın'ı suçladı, kaynağım aktif bir vekil dedi09:43 - Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti09:40 - Bursa'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı09:30 - Yargıtay: İşten çıkan kadına nafaka yok09:25 - Karayollarında durum09:24 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı09:22 - Sakarya'da 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede09:05 - 'Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, projeyle de gideceği gözüküyor'08:52 - Belediyeden atılan iki işçi işe iade davasını kazandı
08:45 - ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'08:42 - İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri08:25 - TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı08:16 - Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi08:12 - Lewandowski tarihe geçti! 15 dakikada 4 gol...07:55 - Dybala'dan Merih Demiral'a Asker Selamı07:53 - Gül, 'Akar ve Kalın'la ikinci görüşme' iddialarını yalanladı07:50 - 'Türkiye NATO'nun askeri planlarına destek vermeyi reddetti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Bu tatili niye yaptık?
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
Yerli otomobilde perde kalkıyor
Babacan'dan Davutoğlu açıklaması: Birleşmeyi zor görüyorum
TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı
Gül, 'Akar ve Kalın'la ikinci görüşme' iddialarını yalanladı
Dava açmayan sağlıkçı, geçmişe dönük nöbet ücreti alamayacak
ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 4
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
the irishman 1
şu an çalan şarkı 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
islam slimani 2
euroleague fantasy challenge 1
concorde yanılımı 3
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 4
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam