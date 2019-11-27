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Türk Sikorsky gökyüzüne havalanmak için gün sayıyor

Türk savunma sanayiinin geleceğinde büyük rol oynaması beklenen genel maksat helikopteri T-70 hangardan çıktı.Gökyüzüne havalanmak için gün sayan helikopterin 2021'de TSK'ya teslimatı planlanıyor. Sikorsky Aircraft firmasının S-70i modelinden geliştirilen T-70 nakliye, arama kurtarma, yangın ve afetle mücadelede, hava ambulansı olarak ve kıyı güvenliğinde kullanılabilecek.
 27 Kasım 2019 07:30
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Türk Sikorsky gökyüzüne havalanmak için gün sayıyor

Türkiye'nin son yıllarda atağa geçtiği savunma sanayi alanındaki millileşme her geçen gün artıyor. Artık savunma sanayii alanında kendi ordusunun ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek güce erişen Türkiye, bir teknolojisini daha dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor. Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde Aselsan, Alp Havacılık, TEI ve Sikorsky firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S-70i modelinden geliştirilen ve T-70 olarak adlandırılan Genel Maksat Helikopteri düzenlenen törenle üretim hangarından çıkarıldı.

TUSAŞ gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu, "Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından geliştirilen T-70 helikopterimiz bugün üretiminin sağlandığı hangardan çıkartıldı. Türk havacılığı için çok önemli bir adım olarak gördüğümüz helikopterimizin birçok görevde yer alması bekleniyor" denildi.

BİRÇOK FARKLI ALANDA GÖREV ALABİLİR

Hangardan çıkarılan helikopterin n TSK envanterine teslim edilmesi sürecinde önemli bir aşama kaydedilmiş oldu. Milli imkanlarla geliştirilen T-70 artık gözyüzüne havalanmak için gün sayıyor. Sözleşme bedelinin yaklaşık 3,5 milyar dolar olduğu 'Türk Genel Maksat Helikopteri Programı'nda ilk helikopterin 2021 yılında teslim edilmesi hedefleniyor. Birçok farklı amaca hizmet edebilecek şekilde geliştirilen T-70, kargo faaliyetlerinde, arama kurtarma çalışmalarında, yangın ve afetle mücadelede, hava ambulansı ve kıyı güvenliği olarak da kullanılabiliyor. 'Türk Genel Maksat Helikopteri Programı' ile Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak.

İLK TESLİMAT ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Teslimatların 2021'de yapılması planlanırken, ilk T-70'ler Orman Genel Müdürlüğü için üretilecek ve daha basit donanımlı olacak. Muharip özellikli T-70'ler ise bundan birkaç ay sonra teslim edilecek. Türkiye için toplamda 109 adet helikopter üretilecek. Ayrıca TAI 109 adet daha helikopteri "Buy-Back" antlaşması bünyesinde Sikorsky için üretecek. Amerikalı şirket bu helikopterleri üçüncü ülkelere satma hakkına sahip. Yani Türk yapımı T-70 için ihracat da söz konusu.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPILDI

Helikopterin üst ve alt yüklenicilerinin görev dağılımı ise şöyle; TUSAŞ, helikopterin üretim ve montajından sorumlu. Aselsan, Sikorsky'le Entegre Modüler Uçuş Sistemi üzerinde çalışıyor. Eskişehir merkezli Alp Havacılık ise güç aktarma sistemi ve iniş takımı gibi ana parçalarını imal ediyor. T-70'de GE Aviation T700 motoru bulunuyor. Bu motorların üretimi için Eskişehir merkezli TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) şirketi çalışıyor.

İHRACATI KATLAYACAK

Türkiye'nin atağa geçtiği savunma sanayii alanında ihracat rakamlarındaki yukarı yönlü ivme de bunu ortaya koyuyor. Türk Savunma ve Havacılık Sanayi'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları (İHA), kara ve hava araçları önemli yer teşkil ediyor. ABD, AB ve ve Körfez ülkeleri de dahil birçok ülkeye Türk şirketleri ihracat yapıyor. 2018 yılında 2 milyar 35 milyon dolara yükselen savunma sanayi ihracatına da büyük katkı sağlayacak olan T-70, savunma sanayii ihracatının katlanmasına büyük katkı sağlayacak.

Burak Karaca

Yeni Şafak
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