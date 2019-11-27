'Türkiye NATO'nun askeri planlarına destek vermeyi reddetti'
|27 Kasım 2019 07:50
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Reuters haber ajansına konuşan NATO'dan 4 üst düzey kaynağa göre Türkiye, ittifakın Baltıklar ve Polonya'ya yönelik savunma planlarını desteklemeyi reddetti.
Kaynaklar, Ankara'nın NATO elçisine söz konusu plana imza atmamasını söylediğini aktararak, elçinin toplantılarda ve özel sohbetlerde sert bir tonda konuştuğunu, ittifakın YPG'yi resmen terör örgütü olarak tanımasını talep ettiğini öne sürdü.
Türkiye'nin NATO heyetinin ve Türk savunma ve dışişleri bakanlıklarının yorum talebine yanıt vermediği iddia edildi.
Haberde, herhangi bir 'Rus saldırısına' karşı Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın savunma amaçlı kullanımını öngören askeri plan için 29 üye devletin tümünün resmi onayının alınması gerektiği bilgisi verildi.
Ajansa göre, Türkiye'nin onayı dışında NATO'nun Baltık bölgesi ve Polonya'da savunma yatırımını artırması zor görünüyor.
Diğer yandan Reuters'a konuşan bir diplomatik kaynak, kararı nedeniyle Türkiye'yi hedef alarak "(Türkler) İmtiyaz alana kadar bu askeri planın onaylanmasını engelleyerek Doğu Avrupalıları rehin alıyorlar" ifadelerini kullandı.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise, konuya ilişkin açıklamasında "NATO'nun tüm müttefiklerini koruma planları bulunuyor. NATO'nun tüm müttefiklerin güvenliği ve emniyeti konusundaki taahhüdü sarsılmazdır" dedi.
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