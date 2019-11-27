Dybala'dan Merih Demiral'a Asker Selamı
|27 Kasım 2019 07:55
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Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e attığı gol sonrası yedek kulübesindeki Merih Demiral'a asker selamı verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Atletico Madrid'le karşılaştığı mücadelede takımını öne geçiren Dybala, bu golü 'asker selamı' ile kutladı.
Frikik golü sonrası yedek kulübesine koşan Arjantinli futbolcu, önce asker selamı verdi, ardından da Merih Demiral'a sarıldı.
Milli futbolcular, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için asker selamı vermiş ve UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, "Merih ile konu hakkında konuştum. Hertkes ifade özgürlüğüne sahip ve onun düşüncesini de anlamak istedik.
Bu hareket bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor" demişti.
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