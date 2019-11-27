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Lewandowski tarihe geçti! 15 dakikada 4 gol...

Bayern Münih'te Robert Lewandowski kaydettiği 4 golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
 27 Kasım 2019 08:12
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Lewandowski tarihe geçti! 15 dakikada 4 gol...

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih 5. hafta maçında Kızılyıldız'a konuk oldu.

Rakibini 6-0 mağlup eden Münih'te Robert Lewandowski 15 dakikada 4 gol kaydetti. Bayern'in diğer golleri ise Leon Goretzka ve Corentin Tolisso'dan geldi.

Tarihe geçti

Lewa, Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı maçta 4 gol atan ikinci futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol kaydeden 31 yaşındaki santrfor, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 20 maçta 27 gol kaydetti.

Lewandowski geçtiğimiz günlerde 'Bundesliga'da sezon başından itibaren üst üste her maçta gol atan oyuncu' rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Farklı galibiyet sonrası Alman ekibi puanını 15'e çıkarırken, Kızılyıldız 3 puanda kaldı.
Milliyet
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