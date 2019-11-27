Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
|27 Kasım 2019 08:16
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AK Parti torba kanunu teklifi hazılayarak Cumhurbaşkanı Yardımcıları, bakanlar, ve bu görevde bulunmuş olanların ann babaları, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık giderleri TBMM üyelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin düzenleme TBMM'de görüşülüyor.
Düzenleme, mevzuattaki bir boşluk üzerine hazırlandığı ortaya çıktı. Mayıs ayında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çocuğu dünyaya geldi. Özel hastanede dünyaya gelen Bakan Pakdemirli'nin 4. çocuğunun tedavi masraflarının hangi kurumca karşılanacağı konusunda tereddüte düşüldü ve mevzuatta bu konuda bir boşluk olduğu farkedildi.
Mevzuattaki boşluğun farkedilmesiyle, torba kanun içerisinde konuya ilşikin düzenleme yapılarak ortaya çıkacak aksaklıkların önüne geçilmiş oldu.
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