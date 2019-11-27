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TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı

TRT eski genel müdürü İbrahim Şahin'in eşi Şeyda Şahin, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltıla alındığı ortaya çıktı.
 27 Kasım 2019 08:25
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TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı

Adli birimlrden elde edilen bilgilere göre, Şeyda Şahin'in telefonunda Bylock tespit edildiği ancak Şahin'in kendisinin yüklemediğini öne sürdüğü ortaya çıktı.

Ayrıca Bylock proramının yaınnda FETÖ soruşturması geçiren bir çok kişi ile iletişim kurduğuna dair kayıtların ortaya çıktığı, birçok görüşme trafiği belirlendi.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

TRT Genel Müdürü iken Samsun Valilğine atanan İbrahim Şahin'in eşi Şeyda Şahin hakında açılan soruşturma kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.
Memurlar.Net
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