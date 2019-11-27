1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'

İstanbul merkezli çete, 'papağan' adını verdikleri cihazla banka kartlarını kopyalayıp 500 bin TL çaldı. Suç örgütü her başarılı işlemin ardından 'papağan konuştu' şifresiyle çete liderine bilgi verdi
 27 Kasım 2019 08:45
Yazdır
ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle müşterilerin kartlarını kopyalayan ve yarım milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Dolandırıcılık çetesinin üyeleri ilk olarak bazı bankamatiklerin ATM'lerine "papağan" ismi verilen kart kopyalama cihazlarını ve gizli kamera düzeneklerini yerleştirdi. Gizli kamera düzeneklerinden mağdurların girdikleri kart şifrelerini tespit eden çetenin üyeleri, kopyalanan manyetik alanlarla 'ikiz kart' ismi verilen yeni kartlar bastı. Söz konusu kartları kullanarak mağdurların şifrelerini giren ve hesaplarındaki paraları çeken çete üyeleri yarım milyon liralık vurgun yaptı.

Çete, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Operasyon düzenlenen adreslerde "papağan" adı verilen iki kart kopyalama cihazı, çok sayıda ikiz ve sahte banka kartı, üç dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu bulundu. Soruşturma kapsamında çete üyelerinin aralarında yaptıkları gizli yazışmalar da deşifre edildi. Çete üyelerinin kartların kopyalanması, basılması ve paraların hesaplardan çekilmesi aşamalarında başarılı olmaları halinde "papağan konuştu" şifresini kullanarak çete lideri E.A.'ya bilgi verdikleri ortaya çıktı. Altı çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
27 Kasım 2019 09:44		 Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
27 Kasım 2019 09:43
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
27 Kasım 2019 09:24		 Sakarya'da 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede
27 Kasım 2019 09:22
Hava sahamızda yabancı unsur kalmayacak
27 Kasım 2019 07:21		 Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
26 Kasım 2019 23:36
Kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu
26 Kasım 2019 23:11		 Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
26 Kasım 2019 21:54
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti
26 Kasım 2019 20:06		 Kaza yaptı, 10 öğrencinin arasına daldı!
26 Kasım 2019 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:44 - Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor09:44 - Talat Atilla, Soner Yalçın'ı suçladı, kaynağım aktif bir vekil dedi09:43 - Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti09:40 - Bursa'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı09:30 - Yargıtay: İşten çıkan kadına nafaka yok09:25 - Karayollarında durum09:24 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı09:22 - Sakarya'da 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede09:05 - 'Kılıçdaroğlu bir projeyle geldi, projeyle de gideceği gözüküyor'08:52 - Belediyeden atılan iki işçi işe iade davasını kazandı
08:45 - ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'08:42 - İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri08:25 - TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı08:16 - Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi08:12 - Lewandowski tarihe geçti! 15 dakikada 4 gol...07:55 - Dybala'dan Merih Demiral'a Asker Selamı07:53 - Gül, 'Akar ve Kalın'la ikinci görüşme' iddialarını yalanladı07:50 - 'Türkiye NATO'nun askeri planlarına destek vermeyi reddetti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Kararname çıkmayınca, ek dersler ödenemedi
Bu tatili niye yaptık?
Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
Bakan'ın çocuğu dünyaya gelince mevzuattaki boşluk fark edildi
Yerli otomobilde perde kalkıyor
Babacan'dan Davutoğlu açıklaması: Birleşmeyi zor görüyorum
TRT eski Genel Müdürü Şahin'in eşine FETÖ'den gözaltı
Gül, 'Akar ve Kalın'la ikinci görüşme' iddialarını yalanladı
Dava açmayan sağlıkçı, geçmişe dönük nöbet ücreti alamayacak
ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
concorde yanılımı 3
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 4
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
islam slimani 2
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 3
euroleague fantasy challenge 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
İzmir Merbel 1 İşçi Alacak
İzmir Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 25 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Antalya Elmalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam