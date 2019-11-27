Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
|27 Kasım 2019 09:24
|Yazdır
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
İzmir'den Ağrı istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
27 Kasım 2019 09:44
|Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
27 Kasım 2019 09:43
|Sakarya'da 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede
27 Kasım 2019 09:22
|ATM'lerde vurgunun şifresi 'papağan konuştu'
27 Kasım 2019 08:45
|Hava sahamızda yabancı unsur kalmayacak
27 Kasım 2019 07:21
|Trafik tartışmasında sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
26 Kasım 2019 23:36
|Kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu
26 Kasım 2019 23:11
|Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
26 Kasım 2019 21:54
|Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti
26 Kasım 2019 20:06
|Kaza yaptı, 10 öğrencinin arasına daldı!
26 Kasım 2019 19:38